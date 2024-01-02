Никита Масленников: Без стимулирования инвестиционной активности нам не обойтись

«Инвест-Форсайт» продолжает серию интервью с ведущими экономистами России об итогах года. Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников поделился своим мнением о том, какими были экономические итоги 2023 года и чего, с точки зрения влияния экономики на реальность, нам ожидать от 2024 года.