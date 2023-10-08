Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Замминистра обороны Горемыкин вручил ордена и медали бойцам группировки «Днепр»

Замминистра обороны Горемыкин вручил ордена и медали бойцам группировки «Днепр»

Заместитель Министра обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим группировки войск «Днепр», отличившимся в ходе выполнения боевых задач на Херсонском направлении спецоперации.

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