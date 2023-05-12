Рим (ATP). 2-й круг. Шевченко сыграет с Баесом, Хачанов встретится с Баррере, Сафиуллин – с Кордой, Джокович – с Этчеверри

Сетка турнира здесь. Internazionali BNL d’Italia Рим, Италия 9 – 21 мая 2023 ATP Masters 1000 Призовой фонд – 7 705 780 евро Открытые корты, грунт Второй круг Александр Шевченко (Россия) Себастьян Баес (Аргентина) Дата проведения 12 мая, 13.
Сетка турнира здесь. Internazionali BNL d’Italia Рим, Италия 9 – 21 мая 2023 ATP Masters 1000 Призовой фонд – 7 705 780 евро Открытые корты, грунт Второй круг Александр Шевченко (Россия) Себастьян Баес (Аргентина) Дата проведения 12 мая, 13.
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