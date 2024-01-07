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Британский аналитик Меркурис уверен в истерике Залужного после ударов России

Британский аналитик Меркурис уверен в истерике Залужного после ударов России

Британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran утверждает, что у главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного произошла истерика из-за массированных ударов Российской армии по киевским военным объектам.

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