Канада заявила, что снижает зависимость США от РФ в уране и удобрениях

Канада помогает США снизить зависимость от поставок из России и Белоруссии урана и удобрений, заявил канадский министр энергетики и природных ресурсов Джонатан Уилкинсон 4 февраля, выступая в Атлантическом совете (организация, признанная нежелательной в РФ) в Вашингтоне.