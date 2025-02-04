Канада заявила, что снижает зависимость США от РФ в уране и удобрениях

Канада помогает США снизить зависимость от поставок из России и Белоруссии урана и удобрений, заявил канадский министр энергетики и природных ресурсов Джонатан Уилкинсон 4 февраля, выступая в Атлантическом совете (организация, признанная нежелательной в РФ) в Вашингтоне.
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