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Мировое обозрение

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У Tesla — худшее начало года за всю историю, компания потеряла почти $100 млрд капитализации

У Tesla — худшее начало года за всю историю, компания потеряла почти $100 млрд капитализации

Акции производителя электромобилей Tesla увеличились в цене более чем вдвое в 2023 году. Однако 2024 год начался с другой ноты: только за две недели предприятие Илона Маска (Elon Musk) потеряло более $94 млрд рыночной стоимости, что для Tesla является худшим показателем с 2010 года, когда она вышла на биржу.

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