Программу льготной ипотеки продлили до лета 2024 года

Помимо этого, расширены условия программы «Семейная ипотека».фото: pixabay.com/stevepb--> Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы льготной ипотеки до 1 июля 2024 года, сообщает 29 декабря пресс-служба кабмина.