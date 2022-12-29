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Программу льготной ипотеки продлили до лета 2024 года

Программу льготной ипотеки продлили до лета 2024 года

Помимо этого, расширены условия программы «Семейная ипотека».фото: pixabay.com/stevepb--> Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы льготной ипотеки до 1 июля 2024 года, сообщает 29 декабря пресс-служба кабмина.

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