В Тамбове на светофоре столкнулись "Chevrolet" и ВАЗ

В Тамбове произошло ДТП на улице Интернациональной. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 21-летний водитель автомобиля "Chevrolet KL1T" на светофоре при повороте налево не пропустил движущийся навстречу "ВАЗ 2103" под управлением 68-летнего мужчины.