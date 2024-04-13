🇷🇺 Как происходило освобождения Симферополя 13 апреля 1944 года ⏺ За сутки до освобождения города в концлагере рядом с крымской столицей ещё находились 200 советских пленников.
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🇷🇺 Как происходило освобождения Симферополя 13 апреля 1944 года ⏺ За сутки до освобождения города в концлагере рядом с крымской столицей ещё находились 200 советских пленников.