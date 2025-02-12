Скотт и деньги: на Украине готовятся к визиту министра финансов США

На Украине разразилось несколько скандалов, касающихся деятельности министерства обороны. В рамках одного из них под подозрение угодил глава ведомства Рустем Умеров, которого обвинили в злоупотреблении полномочиями.
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