Хоккейная "Сибирь" на своём льду проиграла "Салавату Юлаеву"

Новосибирцы по ходу матча смогли отквитать две шайбы, но затем пропустили ещё два гола.В четверг, 18 января, новосибирская "Сибирь" в очередном поединке чемпионата Континентальной хоккейной лиги на своём поле потерпела поражение от "Салавата Юлаева" из Уфы.