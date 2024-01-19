Хоккейная "Сибирь" на своём льду проиграла "Салавату Юлаеву"

Новосибирцы по ходу матча смогли отквитать две шайбы, но затем пропустили ещё два гола.В четверг, 18 января, новосибирская "Сибирь" в очередном поединке чемпионата Континентальной хоккейной лиги на своём поле потерпела поражение от "Салавата Юлаева" из Уфы.
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