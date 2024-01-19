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Хоккейная "Сибирь" на своём льду проиграла "Салавату Юлаеву"

Хоккейная "Сибирь" на своём льду проиграла "Салавату Юлаеву"

Новосибирцы по ходу матча смогли отквитать две шайбы, но затем пропустили ещё два гола.В четверг, 18 января, новосибирская "Сибирь" в очередном поединке чемпионата Континентальной хоккейной лиги на своём поле потерпела поражение от "Салавата Юлаева" из Уфы.

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