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Когда обычных таксистов заменят беспилотники — прогноз эксперта такси Швагеруса

Когда обычных таксистов заменят беспилотники — прогноз эксперта такси Швагеруса

Между появлением прорывной технологии и её превращением в массовое явление могут пройти десятилетия. В случае автомобилей-беспилотников нужно урегулировать не только технические проблемы, но и вопросы законности, экономические и даже социальные.

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