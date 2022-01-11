Когда обычных таксистов заменят беспилотники — прогноз эксперта такси Швагеруса

Между появлением прорывной технологии и её превращением в массовое явление могут пройти десятилетия. В случае автомобилей-беспилотников нужно урегулировать не только технические проблемы, но и вопросы законности, экономические и даже социальные.
Между появлением прорывной технологии и её превращением в массовое явление могут пройти десятилетия. В случае автомобилей-беспилотников нужно урегулировать не только технические проблемы, но и вопросы законности, экономические и даже социальные.
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