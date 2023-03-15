Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор посетил матч НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" - "Вашингтон"

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой и полулегкой весовых категориях Конор Макгрегор посетил домашний матч клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" с "Вашингтон Кэпиталз" в регулярном чемпионате.