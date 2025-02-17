В Еврокомиссии (ЕК) бьют тревогу из-за стремительных и односторонних действий ее председателя Урсулы фон дер Ляйен по «упрощению» норм Европейского Союза (ЕС).
В Еврокомиссии забили тревогу из-за действий фон дер Ляйен
Комментарии
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Гарибян Сусанна
Может и правильно сделала, эта дам ЕС развалит, но нам это на руку. Лучше несколько малых государств с адекватными политиками во главе, чем одно объединение во главе с идиоткой.
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22 час.
Алексей Горшков
Меркель - старая КОМСОМОЛКА !!! Знает, что делает!😜
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19 час.
Геннадий Бережнов
Акушерка и ворюга далеко не политик и так просто народ Германии ставит своих вождей не думая о последствиях. Подумайте о предстоящих выборах!
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8 час.
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