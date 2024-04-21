Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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И кто сверхдержава? Мост в Балтиморе все еще на дне. Строители просят годы

И кто сверхдержава? Мост в Балтиморе все еще на дне. Строители просят годы

Очень показательная история с этим мостом, в который вклеился контейнеровоз под предводительством украинского капитана.

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