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Сатановский объяснил, кого должна винить Франция за потерю австралийского контракта

Сатановский объяснил, кого должна винить Франция за потерю австралийского контракта

Франция, скорее всего, опять не извлечет никакого урока из оскорбительной истории с потерей австралийского многомиллиардного контракта на постройку подводных лодок в пользу США, которые вместе с Великобританией буквально выбросили ее из Австралии.

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