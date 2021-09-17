Сатановский объяснил, кого должна винить Франция за потерю австралийского контракта

Франция, скорее всего, опять не извлечет никакого урока из оскорбительной истории с потерей австралийского многомиллиардного контракта на постройку подводных лодок в пользу США, которые вместе с Великобританией буквально выбросили ее из Австралии.
Франция, скорее всего, опять не извлечет никакого урока из оскорбительной истории с потерей австралийского многомиллиардного контракта на постройку подводных лодок в пользу США, которые вместе с Великобританией буквально выбросили ее из Австралии.
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