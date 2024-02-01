Слишком крепкий орешек для Apple. Компания не может создать свой модем и продолжит использовать чипы Qualcomm минимум до 2027 года

Похоже, компания Apple будет использовать модемы Qualcomm ещё дольше, чем считалось ранее. Некоторое время назад Apple продлила контракт с Qualcomm, который подразумевал, что купертинский гигант будет закупать модемы Snapdragon до 2026 года.
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