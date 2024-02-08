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Газета.ру

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Кулеба заявил, что Европа не может соперничать с Россией в военной сфере

Кулеба заявил, что Европа не может соперничать с Россией в военной сфере

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции после встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем заявил, что европейская оборонная индустрия не готова конкурировать с российской, что приводит к постоянному дефициту снарядов у ВСУ.

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