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Царьград

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Автобус с детьми попал в лобовое ДТП с грузовиком в Новосибирской области

Автобус с детьми попал в лобовое ДТП с грузовиком в Новосибирской области

Водитель скончался, трое детей потеряли сознание, остальным оказывается медпомощь.В Новосибирской области микроавтобус, перевозивший десятерых несовершеннолетних, в лобовую столкнулся с грузовым автомобилем.

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