Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Форест», «Ливерпуль» против «Саутгемптона», «МЮ» сыграет с «Арсеналом» в воскресенье

В субботу «Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Ноттингем Форест», «Ливерпуль» примет «Саутгемптон». В воскресенье «Челси» встретится на своем поле с «Лестером», «Манчестер Юнайтед» проведет домашний матч с «Арсеналом».