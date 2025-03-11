Инсайдер Majin Bu сравнил iPhone 16 Pro Max и iPhone 17 Air на фото

Авторитетный инсайдер Majin Bu опубликовал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) сравнительные фотографии iPhone 16 Pro Max и макета будущего iPhone 17 Air, которому приписывают сверхтонкий корпус.
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