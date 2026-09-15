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Трамп совершил больше сделок, чем все члены Конгресса вместе взятые

Президент Дональд Трамп после возвращения на свой пост совершил больше сделок с ценными бумагами, чем все члены Конгресса вместе взятые, подсчитал Bloomberg на основе финансовых деклараций.

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