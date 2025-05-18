Отец Джека Дуэна посмеялся над аварией Колапинто в квалификации в Имоле

Отец Джека Дуэна посмеялся над аварией Колапинто в квалификации в ИмолеAlpineОтец Джека Дуэна, пятикратный чемпион мира по мотогонкам Мик Дуэн с иронией отреагировал на аварию Франко Колапинто в квалификации Гран При Эмилии-Романьи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии