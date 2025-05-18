Отец Джека Дуэна посмеялся над аварией Колапинто в квалификации в Имоле

Отец Джека Дуэна посмеялся над аварией Колапинто в квалификации в ИмолеAlpineОтец Джека Дуэна, пятикратный чемпион мира по мотогонкам Мик Дуэн с иронией отреагировал на аварию Франко Колапинто в квалификации Гран При Эмилии-Романьи.