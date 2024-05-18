Путин провел телефонный разговор с Токаевым

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, главы государств также затронули вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов в различных форматах, сообщает пресс-служба Кремля.
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