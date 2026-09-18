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Царьград

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Москва пережила одну из самых массированных атак дронов за несколько лет

Москва пережила одну из самых массированных атак дронов за несколько лет

Москва отразила самую крупную атаку за несколько лет.Минувшая ночь для жителей Московского региона вновь прошла под звуки работы систем противовоздушной обороны.

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