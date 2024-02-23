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50 примеров того, как люди доработали мебель IKEA, проявив творческий подход

50 примеров того, как люди доработали мебель IKEA, проявив творческий подход

IKEA — наверное, самый узнаваемый мебельный бренд в мире. Популярность доступной и достаточно приятной на вид мебели, выполненной в скупом, прагматичном, но все же крайне привлекательном скандинавском стиле, в мире сейчас крайне высока.

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