ВС РФ освободили пять населенных пунктов в ДНР, Харьковской и Запорожской областях

Бойцы Вооруженных сил России группировки войск» Север» взяли под контроль Лошаково и Комиссарово в Харьковской области, бойцы «Центр» – Марьевку и Гулево в Донецкой Народной Республике, бойцы «Востока» – Зеленую Диброву в Запорожской области.