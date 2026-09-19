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ВС РФ освободили пять населенных пунктов в ДНР, Харьковской и Запорожской областях

ВС РФ освободили пять населенных пунктов в ДНР, Харьковской и Запорожской областях

Бойцы Вооруженных сил России группировки войск» Север» взяли под контроль Лошаково и Комиссарово в Харьковской области, бойцы «Центр» – Марьевку и Гулево в Донецкой Народной Республике, бойцы «Востока» – Зеленую Диброву в Запорожской области.

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