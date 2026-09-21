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Диетолог рассказала о скрытом потенциале хурмы

Диетолог рассказала о скрытом потенциале хурмы

Один спелый плод покрывает значительную часть дневной нормы бета-каротина, а клетчатка и танины по разному проявляют себя в зависимости от степени зрелости Хурма — ценный источник бета-каротина, который укрепляет иммунитет, а также калия и магния, способствующих нормальной работе сердца и сосудов.

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