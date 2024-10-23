Бившегося с полицейскими пьяного водителя квадроцикла осудили условно

Пряжинский районный суд вынес приговор неадекватному мужчине за сопротивление правоохранителям Задержанному за управление квадроциклом в состоянии алкогольного опьянения вынес приговор Пряжинский районный суд.
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