NI: российский МиГ-31 до сих пор остаётся тайной для Запада

Российский истребитель МиГ-31 до сих пор остаётся загадкой для западных стран. Как пишет журнал National Interest, в частности, это связано с тем, что вокруг его возможностей ходит много слухов и предположений.
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