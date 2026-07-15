Убить Трампа. Иранский «заговор» — реальная угроза или провокация Тель-Авива?

Почему президент США стал опасаться за свою жизнь Константин Ольшанский На фото: президент США Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press) Конфликт США с Ираном, которые уже четвертые сутки обмениваются ударами, вступил в новую, крайне опасную фазу.
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