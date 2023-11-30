Новый закон о занятости поможет бывшим участникам СВО найти работу

В России принят новый вариант закона “О занятости населения”, который включает в себя положения о поддержке бывших участников специальной военной операции и членов их семей, согласно официальному сообщению на сайте Государственной Думы.
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