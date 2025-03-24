Власти Малайзии пообещали США усилить контроль над каналами поставок ускор...

Власти Малайзии пообещали США усилить контроль над каналами поставок ускорителей NvidiaИстория с поиском следов контрабандных ускорителей Nvidia, которые не должны были попасть в Китай из-за санкций США, получила новое развитие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)