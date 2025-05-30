Русская армия закрепилась в центре Редкодуба, Харьковская область

Русская армия взяла под контроль значительную часть Редкодуба в Харьковской области. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что войска уверенно укрепились в центре населенного пункта, и практически весь Редкодуб находится под контролем по состоянию на 29 мая 2025 года.
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