Русская армия закрепилась в центре Редкодуба, Харьковская область

Русская армия взяла под контроль значительную часть Редкодуба в Харьковской области. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что войска уверенно укрепились в центре населенного пункта, и практически весь Редкодуб находится под контролем по состоянию на 29 мая 2025 года.