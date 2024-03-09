Кайли Дженнер отказалась говорить о Тимоти Шаламе в новом интервью

Кайли Дженнер уклонилась от ответа на вопрос о Тимоти Шаламе, и это на фоне предположений о том, что они расстались! Основательница Khy отказалась признать, что на её новую эру nude girl повлиял актёр из «Дюны».
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