Удар дрона-камикадзе Hornet с терминалом Starlink по легковому автомобилю на новых территориях. Водитель успел выбежать до момента неточного прилета дрона, врезавшегося в дорогу перед капотом.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Удар дрона-камикадзе Hornet с терминалом Starlink по легковому автомобилю на новых территориях. Водитель успел выбежать до момента неточного прилета дрона, врезавшегося в дорогу перед капотом.
Свежие комментарии