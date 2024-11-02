Ядерная тренировка, Грузия – не «вторая Украина» и турналог Казани: обзор событий недели

В России провели ядерную тренировку, на парламентских выборах в Грузии победила партия, ориентированная на суверенитет страны, в Татарстане оценили наполняемость казны и провели международный форум староверов, в Казани собираются ввести туристический налог: пять важнейших событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.