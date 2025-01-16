Минобороны России: удар по газовой инфраструктуре Украины - ответ на удары ВСУ

Министерство обороны РФ сообщило, что нанесенный в среду, 15 января, групповой удар по газовой инфраструктуре Украины стал ответом на удары украинских нацистов ракетами американского и британского производства ATACMS и Storm Shadow и за атаку на компрессорную станцию в Краснодарском крае.