Участники фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя» отправляют товары на СВО

Площадки фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя», который проходит в столице в рамках проекта «Лето в Москве», собрали предпринимателей, деятельность которых так или иначе связана с морской тематикой.
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