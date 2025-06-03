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Участники фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя» отправляют товары на СВО

Участники фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя» отправляют товары на СВО

Площадки фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя», который проходит в столице в рамках проекта «Лето в Москве», собрали предпринимателей, деятельность которых так или иначе связана с морской тематикой.

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