В Челябинске ветеран труда живет в доме без света после пожара и потопа

77-летняя челябинка исправно платит за электричество, которого у нее нет. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, женщина платит в месяц стандартные 400 рублей за свет, которого нет, и ждет помощи после обращения на «прямую линию» с Владимиром Путиным.