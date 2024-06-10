В Новосибирской области восстановят затопленный ливнем Святой источник

Во время страшного ливня в посёлке Ложок Святой источник затопили потоки грязной водыВ посёлке Ложок в Новосибирской области волонтёры восстановят Святой источник, который затопило грязной водой во время ливня в субботу, 8 июня.
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