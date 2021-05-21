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Евросоюз достиг договоренности по введению COVID-паспортов

Евросоюз достиг договоренности по введению COVID-паспортов

Европарламент рассчитывает, что коронавирусные сертификаты начнут действовать с лета этого года. Об этом заявил глава комитета по гражданским свободам ЕС Хуан Фернандо Лопез Агиляр Политик подчеркнул, что имеется определенный временной график.

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