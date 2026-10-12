ФАС оштрафует лиц из УК ПИК и провайдера «Ловител» за нарушение антимонопольных законов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) наложит штрафы на группу лиц ПИК и провайдера «Ловител». Регулятор установил, что провайдер и управляющие компании жилых комплексов Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга ограничивали другим провайдерам доступ к инфраструктуре, говорится в пресс-релизе ФАС.