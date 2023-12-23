В честь Алькараса назвали главный корт в академии Ферреро

В честь Карлоса Алькараса назвали главный корт в академии его тренера Хуана Карлоса Ферреро. Янник Синнер, который на этой неделе приехал в Аликанте потренироваться с Алькарасом, был в числе присутствовавших на небольшой церемонии и снимал происходящее на телефон.