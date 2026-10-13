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Происшествия

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В Санкт-Петербурге полицейские обнаружили тайник в запасном колесе автомобиля и задержали его владельца

В Санкт-Петербурге полицейские обнаружили тайник в запасном колесе автомобиля и задержали его владельца

«Оперативники ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области при содействии сотрудников Госавтоинспекции задержали 32-летнего мужчину по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

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