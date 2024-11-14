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Уходящий в отставку Боррель публично оскорбил Трампа

Уходящий в отставку Боррель публично оскорбил Трампа

Уходящий в отставку Боррель сравнил Трампа с испанским диктатором Франко Уходящий в отставку в декабре глава евродипломатии Жозеп Боррель в ходе слушаний в Европарламенте сравнил победившего на выборах президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с испанским диктатором Франсиско Франко.

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