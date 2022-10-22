Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

86 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Человек
    Какая лощадь! В  рваных обносках!Соболенко снялась...
  • GriG Ms
    Малоль восклицателей , но тыкнул --- думал от великого фантатаЛьюис Хэмилтон: «...
  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...

Кристиан Хорнер о смерти Матешица.: «Его достижения и возможности, созданные для других, не имеют аналогов»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о смерти Дитриха Матешица. Сооснователь и совладелец компании «Ред Булл» ушел из жизни в возрасте 78 лет после продолжительной болезни.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх