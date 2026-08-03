Журова об иске ФХР в CAS: «Можно выиграть, если докажем, что из-за отстранения не можем попасть на Олимпиаду-2030. Но ИИХФ может схитрить – сказать, что рейтинг нам оставляют»

Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала судебный иск, который ФХР подаст в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за недопуска национальных команд на турниры под эгидой ИИХФ.
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