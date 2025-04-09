Трамп устроил экономическую бурю: пошлины США обрушили мировые рынки Юлия Соколова9 апреля, Вашингтон/Сингапур — Мир охватили панические настроения: Соединённые Штаты Америки под руководством Дональда Трампа с 12:01 по восточному времени ввели мощнейший пакет «зеркальных» пошлин на десятки стран, включая ошеломляющие 104% на китайские товары.