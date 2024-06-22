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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Болеем за наших

Болеем за наших ⚽️ 22 июня в 18.00 на центральном стадионе команда "Бузулук" встретится с михайловскими футболистами в рамках 5 тура Чемпионата Волгоградской области по футболу.

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